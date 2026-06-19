東京・北区の小学校で発生した火事で児童と教師の合わせて11人がけがをしました。【映像】火事があった小学校の様子音楽準備室から火が出ましたが、未使用のストーブから発火したとみられるということです。午前11時前、北区滝野川にある滝野川第三小学校の4階の音楽室から火が出ました。警視庁などによりますと、ポンプ車など74台が出動し4階の音楽室など200平方メートルほどが焼け、火は正午ごろにほぼ消し止められまし