俳優速水もこみち(41)が19日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」に出演。サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会が盛り上がる中、番組には元日本代表GKの権田修一（37＝神戸）も登場。1次リーグのチュニジア戦に臨む日本代表のスコアを予想した。番組では初戦のオランダ戦で好セーブを連発した守護神・GK鈴木彩艶も特集。MCの青木アナから「GK経験者の速水さん、彩艶選手どうですか」と問われた速