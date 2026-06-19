柏崎市で17日夜、住宅や作業場などを焼いた火事で、その後の捜査で8棟が全焼と判明しました。鎮火までに6時間以上がかかりましたが、けが人はいませんでした。火事があったのは柏崎市山口の塗装業者の住宅敷地内にある作業場です。警察によりますと17日午後7時半すぎ、作業場から火が出ているのを住人が発見。依頼を受けた近くの住民が通報しました。警察や消防によりますと、消防車両など15台が出動し、火は6時間以上が経った18日