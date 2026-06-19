4人組ロックバンド・クリープハイプが5月27日（水）に3年2ヶ月ぶりにリリースした新作EP『仮のまま定着したような愛情で』より、「タヌキネイリ」のLyric Videoが公開された。6月11日のZepp Haneda (TOKYO)公演でファイナルを迎えたライブハウスツアー2026「あのころ一番熱いのは君の口の中だった」でもリリース前から披露され、話題となった本楽曲。寝室で相手の背中を眺めながら物思いにふける男女の心情を、詰め込まれた歌詞と