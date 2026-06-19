ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場するオリジナル新バンド Canna Lily（カンナリリー）が、本日6月19日に1stデジタルシングル「残像の高鳴り」を配信リリース。また、本日20時に同曲のMVも公開される。 （関連：トゲナシトゲアリ、日本武道館に万感の想いで立つ『ガールズバンドクライ』を超えて“夢”を実現した夜） Canna Lilyは、アソビシステムとDONUTSが共同開催したオ