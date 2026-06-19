在阪テレビ局の報道記者である大野雄斗による書籍『大阪ビジネス』が、6月19日にクロスメディア・パブリッシングより刊行された。 【写真】大野雄斗『大阪ビジネス』書影 本書は、大阪の地理・観光・グルメ・食品産業・製造業・医薬品・商習慣・文化、そして未来のIR計画までを、9つのテーマからビジネス視点で多角的に読み解いた一冊。歴史・文化・企業・人間性・未来を横断的に描き、大阪の「過去・現在・未来」を一