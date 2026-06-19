世界のラグジュアリーメゾンが日本の伝統文化に着目する機会は少なくありません。しかし、その多くが表層的なモチーフの引用に留まるなかで、グッチが今回選んだのは、日本が誇る伝統工芸「七宝焼」でした。グッチは、1880年代から七宝焼の技術を受け継ぐ安藤七宝店とのカプセルコレクション「Gucci x Ando Cloisonné」を発表しました。七宝焼の持つ繊細な美しさと、グッチのクラフツマンシップが出会うことで、日本とイタリ