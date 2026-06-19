石油備蓄量についてです。 資源エネルギー庁によりますと、国の石油備蓄量は今月１６日時点で２０１日分だということです。（推計値の速報） 内訳は、国家備蓄が１０６日分、民間備蓄９２日分、産油国共同備蓄が３日分、合計で２０１日分となっています。