19日の朝、石川県の羽咋市と白山市でクマの目撃情報が寄せられ、警察や市が注意を呼びかけています。羽咋市・国道にクマ1頭羽咋市農林水産課によりますと、19日午前6時頃、石川県羽咋市神子原町を通る国道415号で、「クマ1頭を目撃した」と近くを通りかかった人から警察に通報がありました。クマは体長1メートルほどの成獣とみられ、道路を横断して山の中へ入って行ったということです。神子原町付近では、18日もクマの目撃情報が