日本アイスホッケー連盟は１９日、都内でスマイルジャパン（日本女子代表）新体制発表会見を行い、３月にアンバサダーに就任した元政治家の石原伸晃氏が、新監督に就任した大久保智仁氏、新コーチの久保英恵氏らとともに出席した。石原氏は「（２月の）ミラノ（・コルティナ五輪）にも行っていまして、私の印象は久保さんなんかが辞められちゃって、若いチームだったなと。さらに、また今度、大久保ジャパンはもっともっと若い