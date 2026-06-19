日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」で知られるクリーマが、「バーバパパ」との初コラボレーション企画を実施。「Creema with BARBAPAPA」とした限定アイテムの販売を、きょう19日から開始した。一部は予約販売となる。【画像】「Creema」×「バーバパパ」コラボアイテム続々本企画では、5人のCreemaクリエイターによるコラボ作品と、Creemaデザインのオリジナルアイテム、合計16種類を展開する。多彩なクリ