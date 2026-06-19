俳優・亀梨和也が１９日、都内で「亀梨和也×ＧｉＧＯコラボキャンペーン」の記者会見に登壇し、事務所独立後の芸能生活について語った。亀梨は、昨年３月をもって「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を退所。同年１１月８日には、千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムでグループの解散ライブ「ＢｒｅａｋｔｈｅＫＡＴ‐ＴＵＮ」を行った。独立後も、バラエティーやスポーツのレギュラー番組出演のほか、俳優業や