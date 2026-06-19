ENHYPENが、再び“ヴァンパイアの物語”を描く。ENHYPENは8月21日、8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』をリリースし、彼らのアイデンティティとして確立されたヴァンパイアコンセプトをさらに拡張する。【話題】ENHYPEN、“ヒスン脱退”で一部ファンと温度差6月19日、ENHYPENはSpotifyやiTunesを通じて新アルバムの発売を発表した。今年1月にリリースされ、グループ4作目のダブルミリオンセラーを達成した7thミニアルバム『THE SI