映画監督のキム・チャンミンさんを暴行し、死亡させたとして起訴された加害者らが、初公判で殺人容疑を否認し、波紋を広げている。6月18日午後、議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州（ナミャンジュ）支院第1刑事部は、殺人および障害者福祉法違反の罪で拘束起訴された30代の男性A氏とB氏の初公判を開いた。【画像】目には涙、耳には血が…映画監督、搬送時の姿A氏とB氏は昨年10月20日午前1時頃、京畿（キョンギ）道・九里（クリ）