【モデルプレス＝2026/06/19】ABEMA（アベマ）では、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”を紐解く新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第1話が、6月20日夜9時より放送開始。初回放送に先駆けてMC陣らがそれぞれの“セレブる話”を披露し合う特別事前番組もABEMAにて配信されている。【写真】令和ロマン・ケムリ、生まれたて第1子との2ショット◆松井