MONSTA Xのミニョクがソロシングルをリリースし、ソロアーティストとして新たな一歩を踏み出す。6月19日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは「ミニョクが本日（19日）午後6時、初のソロデジタルシングル『Reaching』をリリースする」と発表した。【写真】ミニョクの“坊主頭”ミニョクのデビュー後初めてリリースするソロ曲『Reaching』は、シンガーソングライターのハ・ヒョンサンが作詞・作曲・編曲を手がけた楽曲だ。触