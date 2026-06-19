【モデルプレス＝2026/06/19】料理家の和田明日香が6月19日、自身のInstagramを更新。調理中の様子を公開した。【写真】“平野レミの義娘”料理家「なんて綺麗な色」ナス料理◆和田明日香、「なんて綺麗な色」調理中のナス公開和田は「なんて綺麗な色を見せてくれるんだい…」とつづり、写真を投稿。 鍋の中でナスを揚げている様子を披露した。ナスの鮮やかな紫色に「料理でくたびれても 料理に癒されるなあ」と記している。◆和田