【モデルプレス＝2026/06/19】モデルの由布菜月が6月18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。自身で捌いたイカ料理を公開した。【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「刺身の切り方が綺麗すぎる」捌いたイカで作った4品◆由布菜月、イカ料理公開由布は「朝から友達が釣ったイカを持ってきてくれたので捌いてみた」とコメントし、多種のイカ料理を公開。大根とイカを煮込んだイカ大根、大葉を添えて盛り付けられたイカの刺身、納