チーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」は、夏の新商品として、冷やしてもおいしい“ピーチヨーグルト風”のチーズタルト「焼きたてタルト 桃チーズ」を、2026年7月1日から発売する。【「焼きたてタルト 桃チーズ」の画像はこちら】◆焼きたてタルト 桃チーズ価格:351円(税込)販売店舗:全国の「BAKE CHEESE TART」「BAKE the SHOP」販売期間:2026年7月1日〜2026年9月14日※なくなり次第終了。ごろっとした桃の果肉を、爽やかな味わ