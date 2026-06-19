【モデルプレス＝2026/06/19】タレントの安田美沙子が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開した。【写真】44歳2児のママタレ「野菜たっぷりでヘルシー」“そーめんちゃんぷるー”メインの夕食◆安田美沙子、夕食の食卓公開安田は「＃dinner」と添え、夕食の食卓を公開。赤いパプリカがアクセントとなっている肉などの入った「そーめんちゃんぷるー」をメインに、アボカドやレタスのサラダ、オクラ入りの納豆、