JR西日本 JR西日本によりますと、19日午後2時20分ごろ、岡山県津山市中北下付近のJR姫新線の美作千代駅と坪井駅の間を普通列車（1両編成）が走行中、運転士が異音に気付き、岡山指令所に報告しました。列車の乗客乗員にけがはありません。 岡山指令所でも線路の異常の表示を確認し、津山駅と中国勝山駅の間で列車の運転を見合わせました。 JR西日本が現場に社員を派遣し、線路の安全を確認して午後4時41分に運転を再開し