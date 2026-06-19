１８日、北京市順義区の北京順航中継センターで荷物を仕分ける従業員。（北京＝新華社記者／謝羗）【新華社北京6月19日】中国で5月から6月にかけて実施される大型ネット通販セール「6.18」が18日、ピークを迎えた。各地で物流が急増し、配送企業は迅速な集荷と配達のため全力を尽くしている。１８日、北京市順義区の北京順航中継センターで荷物を仕分ける従業員。（北京＝新華社記者／謝羗）１８日、北京市順義区の