35周年を迎えた東京ばな奈が、人気紙文具メーカー・古川紙工とのコラボレーションで、キュートな文具シリーズになって登場します。2026年6月26日(金)より、全国のロフト各店（一部店舗を除く）とロフトネットストアで順次発売。歴代の東京ばな奈デザインや人気キャラクターたちを取り入れた限定アイテムは、文具好きにも東京ばな奈ファンにもたまらないラインナップです。毎日のデスク時間が