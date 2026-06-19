歌手でタレントの研ナオコ（72）が17日、自身のブログを更新。自宅で育てていたユリの花が見事に開花したことを報告した。【写真】「見事に咲きましたね」「きれい」大きく開花した研ナオコ宅のユリの花この日、「咲きました」と題してブログを更新した研は、「仕事から帰ってきたら、大きな百合の花が」と、開花したユリの写真を公開。白い花びらに黄色のラインと赤紫色の斑点が入った華やかな大輪の花が咲く様子を披露した。