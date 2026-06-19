「千の顔を持つ男」と称される韓国を代表する演技派イ・ソンミン。現在話題のNetflixシリーズ『鉄槌教師』でも、圧倒的存在感を放っています。本記事では、『鉄槌教師』ほか、イ・ソンミンの“千の顔”を極めるNetflixで配信のある“おすすめ韓国ドラマ”『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』『運の悪い日』の3選をご紹介します。■『鉄槌教師』原作コミックが不適切表現などで賛否を呼んだため、配信前はドラマ化に懸念の声があがっ