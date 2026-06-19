◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（6月19日、東京ドーム）後半戦最初のゲームを任された巨人の竹丸和幸投手。ここ2試合は好投しながらも打線の援護がなく、黒星が続きました。中日相手に投げたのは4月22日。前橋での試合でした。この日は5回6安打10奪三振1失点で3勝目をあげています。「カード頭なので、しっかり初戦をとって、チームに勢いがつけばいいなと思います」交流戦ではDH（指名打者）制だったため、打席に立つ必要がな