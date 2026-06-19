プロ野球・中日は19日、球団公式YouTubeに動画を公開。90周年広報アンバサダーであるサカナクション・山口一郎さんが制作した『新宝島（Dragons Mix）』のフルVer.(映像付き)をアップしました。今年、球団創設90周年を迎える中日。大のドラゴンズファンであるという山口さんが90周年広報アンバサダーに就任し、その一貫として『新宝島（Dragons Mix）』を制作していました。この楽曲は本拠地・バンテリンドームのオープンデッキや