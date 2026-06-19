テレビ朝日の小松靖アナウンサーが7月1日付で米ニューヨーク支局からコンテンツ編成局アナウンス部に復帰することが19日、分かった。小松アナは1998年に国際基督教大を卒業し、入社。「やじうまプラス」「ワイド！スクランブル」などを担当し、23年末まで情報番組「スーパーJチャンネル」のメインキャスターを務めた。翌年から米ニューヨーク支局で特派員を務め、米大統領選などのリポートを担ってきた。また、米ロサンゼル