広島・堂林翔太内野手を夫に持つ、元ＴＢＳで現在はフリーの枡田絵理奈アナウンサーが１９日、自身のＸを更新。ディズニーの人気キャラクター・ベイマックスをかたどった弁当を披露した。枡田はおかずで周り囲い、真ん中にベイマックスをかたどったご飯が鎮座する３つの弁当「ベイマックスのビンゴライス」の写真を投稿。「ビンゴライスとは、広島県福山市の特産品『ビンゴソース』を使った、挽肉と野菜を炒めた物をご飯にかけ