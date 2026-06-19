タレントで歌手の早見優（59）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。14歳でハワイから帰国した当時の苦労について語った。1982年に15歳で「急いで!初恋」でアイドル歌手としてデビュー。ハワイ出身で英語が堪能な才色兼備なアイドルとして人気を集めた。日本で出生し、3歳の時に両親は離婚。その後、母、祖母とともにグアム、ハワイで生活していたという。司会の黒柳徹子から「14歳でハワ