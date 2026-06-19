テレビ朝日系「アメトーーク！」が１８日、放送された。この日は「芸人矢印トーーク〜実は前から思ってたけど…〜」を進行した。狩野英孝は、ニューヨーク・屋敷裕政に「何で売れた人ですか？」と直球質問。「みんな。だってＭ−１チャンピオンであったりとかね。舞台から出てきてとかね。いつのまにかニューヨークさんって（売れてる）…」と率直に疑問を投げかけた。屋敷は「ちょっといいですか？お前もや！」と反論して笑