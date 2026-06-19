今年度、秋田県内でもクマによる人身被害が複数発生しています。県がツキノワグマ出没警報を発令してクマへの注意が呼びかけるなか、県民は再び日常生活での警戒を強いられています。ABSラジオのキャンペーン特集「クマを多角的に知る…ということ」。今回は特別企画として「なぜクマは街に現れるのか～クマ報道のジレンマ～」をテーマに、東京農工大学大学院の教授で栃木や群馬をフィールドにクマ