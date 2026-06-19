乃木坂46・金川紗耶のファースト写真集『好きのグラデーション』（DONUTS・主婦の友社／2026年6月30日発売）の刊行を記念して、全国10店舗の書店でパネル展が開催されることが発表された。 【写真】乃木坂46・金川紗耶1st写真集、パネル展でも展示される先行カット 乃木坂46の4期生であり、ファッション誌『Ray』の専属モデルとしても活躍する金川にとって初の写真集となる今作。クロアチア・ドゥブロブニクで撮