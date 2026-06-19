集英社文庫の夏の文庫フェア「ナツイチ2026」のメインキャラクターに乃木坂46の遠藤さくら、井上和が就任した。同フェアは、2026年6月19日より全国およそ3500軒の参加書店でスタートしている。 【写真】乃木坂46・遠藤さくらと井上和が爽やかな浴衣姿に 「ナツイチ」は、若い世代に読書の素晴らしさを伝えるために集英社文庫が毎年実施している夏の文庫フェアで、1991年にスタートし今年で36回目を迎える