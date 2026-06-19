シンガー・ソングライター、優里の1stアルバム『壱』が、「オリコン週間合算アルバムランキング」において、ミリオンポイントを達成した。【動画】優里「ドライフラワー」MV同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したものとなる。『壱』累積ポイントの内訳は、CD：15.0万PT／ストリーミング：81.2万PT／デジタルアルバム：3.8万PT。『壱』は最新6月22日