今週（6月12日～6月18日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：米株高に連れ高も、FOMC後のタカ派ムードで上値重い展開 ビットコインは、スペースX［SPCX］のIPO好発進や米イラン和平期待を背景に米国株とともに買われる場面があったものの、FOMC（米連邦公開市場委員会）前後では上値の重い展開となった。 週前半はリスクオンムードが広がった。スペースXの大型IPOは初日に大きく上昇。さ