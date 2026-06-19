5人組ガールグループ・ILLITのMOKA（21）が、当面の間、活動休止することが19日、発表された。MOKAをめぐっては、5月29日に約1ヶ月の休養から復帰すると発表されたばかりだった。【個別カット】キュートなミニ丈衣装で登場！ダンスが話題のILLIT・MOKA所属レーベル「BELIFT LAB」は公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、MOKAの状態について発表。「MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不