オートレーサーの佐藤励（26＝川口）が18日、出身地である千葉県習志野市の習志野市役所を表敬訪問し、4月のSG「オールスターオートレース」連覇を宮本泰介市長に報告した。昨年に続いて1年ぶりの訪問。佐藤は今年も市に対して寄付を行った。佐藤は「地元の習志野市には優勝の横断幕も出していただき感謝しかありません。今後もオートレースをより多くの方に知っていただくため、日々、魅力あるレースができるように頑張りま