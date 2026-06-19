プロボクシングの帝拳プロモーションは6月19日、トリプル世界戦を含む興行「U−NEXTBOXING6」を7月20日に両国国技館で開催すると発表した。ライトフライ、フライ級の2階級で世界王座を獲得している寺地拳四朗（34＝BMB）は、3階級制覇を懸けてイスラエル・ゴンザレス（29＝メキシコ）とWBO世界スーパーフライ級王座決定戦を行う。昨年7月にリカルド・サンドバル（米国）に判定負けし、WBA・WBCフライ級統一王座から陥落