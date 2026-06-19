18日、都内で行われたオーディオブランド「EDIFIER」の新CM発表会に、俳優の山崎賢人（31）が登壇した。【映像】ブラウンのセットアップをラフに着こなす山崎賢人（全身ショット）ブランドが30周年を迎えたことにちなみ、山崎が30代になって進化したことについて聞かれ次のように答えた。山崎「『アクション』かな。少し（文字が）左に寄ってしまったから、バランスをとって。30周年ということもあるので、ビックリマークを3つ