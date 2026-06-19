32GBのGDDR6メモリを搭載するワークステーション向けGPU「Intel Arc Pro B70」について、ワークステーションメーカーの Puget SystemsがローカルLLM推論と画像生成での実測ベンチマークを公開しました。Intel Arc Pro B70: Multi-GPU AI Inference Performance | Puget Systemshttps://www.pugetsystems.com/labs/articles/intel-arc-pro-b70-multi-gpu-ai-inference-performance/Intel Arc Pro B70は1枚あたり949ドル(約15万1840