俳優で歌手の亀梨和也が１９日、都内で「亀梨和也×ＧｉＧＯコラボキャンペーン」の記者会見に登壇し、グループ活動時代にちなんだコメントで盛り上げた。ゲームセンターなどを運営する「株式会社ＧＥＮＤＡＧｉＧＯＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ」とのコラボ企画。亀梨を起用したＣＭ、ショートドラマ公開や、７月中旬以降には店舗で亀梨監修の限定景品（アクリルスタンド）が登場する。亀梨は会見に、ブルーのスーツと