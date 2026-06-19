ボクシングの帝拳ジムは１９日、都内で会見を開き、７月２０日に両国国技館でＷＢＡ世界バンタム級１位・増田陸（２８＝帝拳）と同級２位・比嘉大吾（３０＝志成）が争う同級王座決定戦、ＷＢＯ世界スーパーフライ級３位・寺地拳四朗（３４＝ＢＭＢ）と同級４位イスラエル・ゴンザレス（２９＝メキシコ）が争う同級王座決定戦、ＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（３０＝帝拳）が同級１位エリック・バディージョ（３０）の