「俺で試してみる?」――岡本夏美と沢村玲(ONE N' ONLY)がW主演を務めるMBSのドラマ『今から、親友やめようか。』が、25日25時59分からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占見放題配信される(毎週木曜深夜最新話配信)。大学時代からの親友で職場の同僚でもある2人が、ある出来事をきっかけに“友情”と“恋愛”の狭間で揺れ動いていく。『今から、親友やめようか。』○「友情」と「恋愛」の狭間で揺れる2人同作は、につやまに