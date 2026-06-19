【モデルプレス＝2026/06/19】元乃木坂46で女優の永島聖羅が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアチェンジした姿を公開した。【写真】31歳元乃木坂46 1期生「バッサリ行きたいところを我慢して」色味お任せでイメチェン◆永島聖羅、ヘアチェンジ報告永島は「バッサリ行きたいところを我慢してサラサラにしてもらった 色味はいつもお任せ！」とコメント。白いTシャツにデニムパンツのカジュアルな装いで顔回りにレイヤ