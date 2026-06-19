【モデルプレス＝2026/06/19】女優の長谷川京子が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】47歳女優「果物が2種類あるのも嬉しい」彩り豊かな中華弁当公開◆長谷川京子、彩り豊かな中華弁当披露長谷川は「Good Morning」と朝の挨拶を添え、弁当の写真を投稿。楕円形の弁当箱には、チャーハン、エビチリ、ウインナー、ほうれん草とコーンの和え物、ミニトマトが盛り付けられており、彩り豊かな