【モデルプレス＝2026/06/19】ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・INORANが6月18日、自身のInstagramを更新。とうもろこしご飯を公開した。【写真】LUNA SEAメンバー「ふっくらしてて美味しそう」“男飯”とうもろこしご飯公開◆INORAN、とうもろこしご飯披露INORANは「友達から届いた季節のご褒美。その想いごと、採れたてのトウモロコシと、ふっくら炊き上げたお米」と記し、器に盛り付けたとうもろこしご飯の写真を投稿。艶や