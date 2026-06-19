16:00レーンECBチーフエコノミスト、経済政策会議出席 17:00エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演 19:15チポローネECB理事、イベント講演 23:00ムーラン仏中銀総裁、会議出席 23:30レーンECBチーフエコノミスト、政策会議出席 端午節のため中国、香港、台湾市場は休場 奴隷解放記念日（ジューンティーンス）のため米国市場は休場 ※予定は変更されること