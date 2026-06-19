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テクニカルポイントドルカナダ、上昇トレンド一段と加速、買われ過ぎ領域に入る 1.4156エンベロープ1%上限（10日間） 1.4138現値 1.4138ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.4030一目均衡表・転換線 1.401610日移動平均 1.3938一目均衡表・基準線 1.392521日移動平均 1.3876エンベロープ1%下限（10日間） 1.3823200日移動平均 1.3753100日移動平均 1.3747一目均衡表