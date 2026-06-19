豪ドルは対ドルで、ドル全面高を受けて午後に0.6989ドルまで＝オセアニア為替概況 ドル高が優勢な展開となり、豪ドルは対ドルで朝の0.7020ドル前後から午後に0.6989ドルを付けた。米国の利上げ期待が高まっていることがドル買いにつながっていることに加え、バンス米副大統領がスイスに向かわず、今日から予定されていた米国とイランの協議が中止となったことが有事のドル買いを誘った。NZドルも対ドルで朝の0.5770ドル台から